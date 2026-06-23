A 11 días de que arrancó la Copa del Mundo y pese a que ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, entregó los trabajos de cuatro paradas, en algunas estaciones de la Línea 2 del Metro continúan las reparaciones y las decoraciones, aun cuando la rehabilitación debía estar lista antes del evento deportivo.

En un recorrido tras la entrega de obras, EL UNIVERSAL constató que este lunes todavía continuaban los trabajos en algunas estaciones. Por ejemplo, en Chabacano, que conecta con la Línea 8, si bien su apertura al público se prevé para este martes, aún hay pendientes.

Aunque la estación seguía cerrada, por lo que el tren no hace parada en este punto, ayer, todavía se observaron tramos en obra negra en la zona de andenes, particularmente una zona con cubetas y material de obra y cascajo, señal de que todavía no acaban las labores de rehabilitación.

En la estación Bellas Artes técnicos realizaban ajustes a los accesos de los torniquetes. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

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Algo similar se apreció en la estación Zócalo, que por la mañana también estuvo cerrada y aún se vio material de la obra en la zona de andenes.

Mientras que en Bellas Artes, en las áreas de transbordo, entre las líneas 2 y 8 se observan todavía a los trabajadores ultimando detalles.

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Incluso, hay una zona donde hay material resguardado y ayer también se vio a personal arreglando las máquinas para el acceso con las tarjetas.

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En los andenes de la renovada estación se siguen colocando adornos, pues se instalaron rejas con decoraciones de herrería en color dorado y con el marco negro.

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