Dentro de la estación Bellas Artes, que corresponde a la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se observó que se instalaron rejas con decoraciones para separar los vagones mixtos y exclusivos en los andenes.

En el andén, en la zona que divide los vagones exclusivos para mujeres y menores de edad de los vagones mixtos, fueron colocadas bardas y rejas metálicas con una puerta de acceso.

La estructura cuenta con elementos decorativos de herrería en color dorado ubicados en la parte central.

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Además, se observó que el andén ya se encuentra listo, con pisos y recubrimientos cerámicos con apariencia de mármol en las paredes.

También el techo fue pintado de color negro y se colocaron luminarias verticales en los muros, como parte de la renovación de la imagen de la estación.

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Las autoridades han señalado que la estación de Bellas Artes con esta nueva estética busca replicar al Palacio de Bellas Artes.

mahc/LL