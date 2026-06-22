Metrópoli | 22-06-26 | 09:13 | Actualizada | 22-06-26 | 09:13 |

Este domingo, trabajadores retomaron labores en la construcción de la conexión del , en Calzada de Tlalpan, hacia la estación del Metro en Chabacano, que quedó pendiente cuando se inauguró la obra.

Hay personal laborando en las rampas peatonales que, ahorita, están a la mitad.

Además, sobre la vialidad, hay delimitación de los trabajos con trafitambos y maquinaria.

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El Jardín Flotante fue inaugurado por la jefa de Gobierno, , el pasado 7 de junio.

El espacio tiene una extensión de 1.8 kilómetros y va desde el Metro Pino Suárez hasta Chabacano, aunque la conexión con el Metro Chabacano aún no está lista.

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Está conformado por siete tramos temáticos inspirados en especies endémicas representativas del como el ajolote, el xoloitzcuintle, el colibrí, el teporingo y el cacomixtle.

Como parte de esta intervención, se instalaron siete pérgolas y ocho velarias destinadas a actividades recreativas, culturales y comunitarias. Además de 64 módulos de descanso que permiten que este espacio pueda ser apropiado y disfrutado por las familias, personas mayores, niñas, niños y jóvenes.

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También se incorporaron 18 esculturas, nueve fuentes con chorros de agua luminosos y una pantalla monumental para proyecciones de cine y .

Se plantaron 176 árboles. Además de dos mil arbustos y más de 81 mil plantas.

Continúan obras en el metro Chabacano. Foto: especial
Continúan obras en el metro Chabacano. Foto: especial

mahc/LL

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