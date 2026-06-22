Este domingo, trabajadores retomaron labores en la construcción de la conexión del Jardín Flotante, en Calzada de Tlalpan, hacia la estación del Metro en Chabacano, que quedó pendiente cuando se inauguró la obra.

Hay personal laborando en las rampas peatonales que, ahorita, están a la mitad.

Además, sobre la vialidad, hay delimitación de los trabajos con trafitambos y maquinaria.

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El Jardín Flotante fue inaugurado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 7 de junio.

El espacio tiene una extensión de 1.8 kilómetros y va desde el Metro Pino Suárez hasta Chabacano, aunque la conexión con el Metro Chabacano aún no está lista.

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Está conformado por siete tramos temáticos inspirados en especies endémicas representativas del Valle de México como el ajolote, el xoloitzcuintle, el colibrí, el teporingo y el cacomixtle.

Como parte de esta intervención, se instalaron siete pérgolas y ocho velarias destinadas a actividades recreativas, culturales y comunitarias. Además de 64 módulos de descanso que permiten que este espacio pueda ser apropiado y disfrutado por las familias, personas mayores, niñas, niños y jóvenes.

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También se incorporaron 18 esculturas, nueve fuentes con chorros de agua luminosos y una pantalla monumental para proyecciones de cine y eventos culturales.

Se plantaron 176 árboles. Además de dos mil arbustos y más de 81 mil plantas.

Continúan obras en el metro Chabacano. Foto: especial

mahc/LL