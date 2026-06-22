El arranque de nuevos proyectos de movilidad y de renovación de transportes, como la Línea 2 del Metro y el Tren Ligero, por el Mundial, ha enfrentado fallas, retrasos en obras, incluso algunas todavía no terminan, y hasta tropiezos, pues por marchas y bloqueos de la CNTE han quedado fuera de servicio o no operan al 100% como se tenía planeado.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL por las Líneas 14 (Huipulco-Universidad) y la 0 (Chapultepec-Estadio Olímpico Universitario), así como la ruta Quetzalcóatl del Metrobús que cubre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ambas terminales a Amajac.

También por el Tren Ligero El Ajolote, el Centrobús y la Línea 2 del Sistema de Transporte Público (STC), se pudo constatar que, en su mayoría, el servicio no opera al 100% o hay obras en proceso.

Gente que usa el Metrobús estuvo en aprietos para abordarlo en la estación provisional de la T2. Foto: Especial

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De acuerdo con la Plataforma de Transparencia Mundial CDMX 2026, el Gobierno capitalino invirtió 8 mil 988 millones 880 mil 953 pesos para el sector de movilidad.

La Línea 2 del Metro, la cual dijo el director del STC, Adrián Rubalcava estaría dando servicio completo a partir de la inauguración del Mundial, el pasado 11 de junio, a la fecha los trenes sí recorren todo el trayecto desde Tasqueña a Cuatro Caminos, pero hay dos paradas donde los usuarios no pueden subir ni bajar.

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Siguen cerradas la estación Zócalo, donde está el FIFA Fan Fest, y la de Chabacano donde continúan los trabajos sobre el andén y en el tramo elevado que conectará con el Jardín Flotante.

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La estación de Chabacano de la Línea 2 del Metro sigue cerrada. Foto: Especial

Sin embargo, no son las únicas estaciones en las que continúan los trabajos. En San Antonio Abad, Viaducto, Xola, Villa de Cortés y Bellas Artes trabajadores concluyen las labores de renovación, especialmente en la última mencionada, en donde hasta reparan goteras por las fuertes lluvias.

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Otro medio de transporte que fue renovado fue el Tren Ligero, bautizado ahora como El Ajolote, que luego de su inauguración el pasado 11 de mayo, ha tenido —al menos— seis suspensiones en el servicio, generalmente con la parte que conecta con Xochimilco.

El 1 de junio se registró la caída de energía eléctrica en toda la línea, lo que suspendió el servicio; un día después se reportó la ruptura de un cable mensajero en la estación Huipulco; mientras el 17 volvió a fallar el servicio en la zona del Estadio Ciudad de México y el 18, previo al partido de Colombia vs Uzbekistán, una ruptura en la catenaria provocó que unas cuatro horas no hubiera servicio.

Usuarios la ruta 0 del Trolebús tienen dificultades para ubicar unidades. Foto: Especial

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También afectan las marchas

De los nuevos sistemas y rutas que se echaron a andar por el Mundial no operaron al 100% por el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El servicio del Centrobús, que está a cargo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que inició operaciones en mayo, se vio interrumpido desde el plantón magisterial. EL UNIVERSAL solicitó la postura a la institución y no obtuvo respuesta de la no operación de las unidades moradas.

En el caso de la ruta que se habilitó del Metrobús, llamada Quetzaltcóatl, para ir del AICM a la estación Amajac en Reforma, por los bloqueos en el Centro Histórico, no operó al 100%.

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En la ruta del Metrobús llamada Quetzalcóatl, la estación de la Terminal 2 no está concluida. Foto: Especial

Además, en la Terminal 2, la estación del Metrobús aún no está concluida. La titular del organismo, Rosario Castro, indicó en su oportunidad que estaría lista durante la primera semana de junio, pero aclaró que los trabajos estaban a cargo del AICM.

En la zona en la que estará la estación —que se encuentra a un lado del paso de coches que lleva a la entrada principal de la T2— se ven a obreros concluyendo los trabajos de dicha estructura que funcionará para el arribo y descenso de usuarios. Por ello, se colocó la estación temporal en una salida de la T2, en donde se pudo observar a extranjeros quejándose porque no les decían cómo comprar o recargar la tarjeta de movilidad, aunado a que se les complicó llegar a abordar el autobús.

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Trolebúses

Los usuarios de las Líneas 0 y 14, puestas en operación a días de la inauguración del Mundial, carecen de orientación a los usuarios.

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En la 0, que va de Metro Chapultepec al Estadio Olímpico Universitario, recorriendo las avenidas Revolución y Patriotismo, usuarios reportaron que tienen dificultad para hallar las unidades, pues éstas no están dentro del Cetram, sino afuera en avenida José Vasconcelos para abordar.

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Mientras en el Trolebús Línea 14, pasajeros dijeron que ha sido beneficioso para vecinos de Santa Úrsula, aunque critican que tarde mucho en salir el transporte del Metro Universidad.

Sensación agridulce: experto

Para el maestro en Estudios Sociales, Ernesto Morua, la implementación del transporte público para el Mundial 2026 ha dejado una sensación agridulce en los capitalinos, ya que al Gobierno de Clara Brugada “le faltó perspectiva, participación ciudadana, estudios de movilidad de las zonas, justificación en gran parte de las nuevas rutas, diálogo con los vecinos, con los comerciantes, con expertos y lo malo es que se implementaron demasiado rápido”.

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Consideró que “en principio, creo que no fue una adecuada estrategia querer hacer tantas obras al mismo tiempo, pues ya las tenían pronosticadas, planeadas para realizar, pero se les vino el tiempo encima, sobre todo relacionado a que les liberen el presupuesto. También una falta de planeación, sobre todo el pensar en la incomodidad de los usuarios. Ha habido diferentes incidentes en el transporte público, en el Metro, Tren Ligero y se debe pensar en los usuarios, ya que [las obras] no se realizaron de manera adecuada”, criticó.

Antes del partido Colombia-Uzbekistán en el Estadio CDMX, se rompió una catenaria del Tren Ligero. Foto: Especial

Ernesto Morua también expuso que el servicio del transporte “deja una sensación agridulce, hay obras que van a quedar —indudablemente— una mejora, sobre todo, insisto, en la parte estética. Pero la mayoría de obras se han inaugurado de esta manera, incompleta, y que, con el tiempo, pasando seis meses, pasando hasta un año, se llegan a completar lo que resulta bastante criticable (...) En el Tren Ligero hay una mayor capacidad de trenes, pero la llegada a Xochimilco deja mucho que desear dado que las maniobras que se realizan aún no son las óptimas”.

El Gobierno de la Ciudad de México ha asegurado que el Mundial fue una acelerador de las obras y proyectos de movilidad ya contempladas y que todos se quedarán después de la justa deportiva.

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