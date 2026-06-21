Familias acudieron este domingo al Zócalo capitalino para celebrar el Día del Padre, y disfrutar del Fan Fest o recorrer el Centro Histórico para buscar algún lugar para comer en compañía de sus seres queridos.

Roberto llegó acompañado de su esposa Paola y su bebé Ramsés para pasar el día en familia y disfrutar del ambiente que se vivía en el corazón de la Ciudad de México.

"Yo creo que es lindo pasar el día la familia junta", comentó Roberto mientras recorría la plancha del Zócalo.

Roberto explicó que decidió acudir con la camiseta de la Selección Mexicana para seguir el partido junto a sus seres queridos y aprovechar.

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"Nos vinimos preparados para ver el juego y pasar un rato agradable. Queríamos aprovechar el Día del Padre para estar juntos", señaló.

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Sin embargo, Roberto reconoció que le sorprendió la poca afluencia de personas en comparación con otros eventos realizados en la zona.

"Pensábamos que habría mucha más gente por el partido y por la fecha, pero estuvo más tranquilo de lo que imaginábamos", agregó.

Familias capitalinas celebran el Día del Padre en el Fan Fest. Foto: Arantxa Meave/ EL UNIVERSAL

Víctor Manuel acudió al Zócalo acompañado de su hijo, que lleva el mismo nombre, además de su cuñada y sus dos nietos para disfrutar de una tarde futbolera.

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La familia mencionó que la experiencia fue positiva para convivir con su familia y compartir actividades durante el Día del Padre.

"Está padre que hagan este tipo de eventos porque uno puede venir con la familia, ver el futbol y pasar un buen rato sin gastar tanto", comentó.

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Víctor Manuel señaló que sus nietos disfrutaron del ambiente y de las actividades que encontraron en la zona, por lo que consideró que fue una buena opción para celebrar la fecha.

"Los niños se entretienen, nosotros convivimos y todos pasamos un momento agradable", dijo.

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Mencionó que esperaba encontrar una mayor cantidad de visitantes en el primer cuadro de la ciudad.

"Sí nos llamó la atención que hubiera poca gente; pensábamos que estaría mucho más lleno por el Día del Padre y por el partido", expresó.

em