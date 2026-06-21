La temporada de precipitaciones se adelantó, incluso en abril de este año se triplicó el nivel de lluvia en su medida histórica, indicó el Secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández.

Durante la entrega de obras de rehabilitación en el vaso regulador El Salado, explicó que marzo y mayo tuvieron un comportamiento similar, ya que llovió más de lo normal.

Sin embargo, dijo que se espera que en junio y julio baje la intensidad de las precipitaciones, respecto al año anterior, pero no dejará de ser temporada de lluvia.

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En ese sentido, explicó que están trabajando en las obras pendientes del plan integral de atención a las inundaciones, ya que la época de precipitaciones empezó antes de lo planeado y con mucha intensidad.

Clara Brugada entrega vaso recolector El Salado. Foto: Santiago Cadena

Por su parte, la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, explicó que esto afecta principalmente a la zona oriente de la capital por tres razones: la estructura del suelo, el hundimiento y el cambio climático.

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“Aquí tenemos muchos problemas de grietas y por lo tanto, de inundación. Y el otro factor es que vienen las aguas de los cerros muy fuerte y con tanta fuerza que llegan a estas zonas provocando daños”, agregó.

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Por lo tanto, dijo que trabajan en un plan integral para mitigar las lluvias en esta zona, lo cual incluye la rehabilitación del vaso El Salado -que se entregó hoy-, los colectores de Teotongo y República Federal, así como los nuevos tanques tormenta.

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