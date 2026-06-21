Ecatepec, Méx.- Elementos de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Marina, recuperaron una caja de tractocamión en Santa María Chiconautla, que había sido robada, con mercancía valuada en 3 millones de pesos, la cual pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada.

Mientras realizaban patrullajes de prevención del delito, los uniformados recibieron una alerta del Centro de Mando para la localización de un vehículo tipo caja seca, color blanco, que había sido hurtado.

Lee también Condenan a 47 años de prisión por feminicidio en Nezahualcóyotl; asesinó a su pareja tras una discusión

Cuando circulaban por avenida de Las Torres, en esa comunidad ecatepense, se percataron de un vehículo con las características reportadas en la alerta, el cual se encontraba mal estacionado.

Al realizar la intervención preventiva los uniformados se percataron que estaba abandonado y realizaron una inspección de la unidad pesada, para verificar las placas de circulación con el Centro de Mando, el cual confirmó que contaba con reporte de robo vigente con una predenuncia.

Luego solicitaron la intervención de una grúa concesionada para el traslado del vehículo cargado con 18 toneladas aproximadamente de azúcar, con un valor estimado de 3 millones de pesos, y llevarlas a la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Transporte de Carga.

[Publicidad]

Por los hechos no fue capturado en el lugar alguno de los presuntos responsables del hurto.

LL