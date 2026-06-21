Nezahualcóyotl, Méx.- Un juez del Poder Judicial del Estado de México condenó a un hombre a 47 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en agravio de la que era su pareja sentimental.

Se trata de José Ángel García Cuevas, quien fue acusado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de ser el autor del crimen de una mujer con la que sostenía una relación sentimental

Las indagatorias realizadas por el Ministerio Público permitieron establecer que el 13 de noviembre de 2022, la víctima se encontraba al interior de su domicilio ubicado en la colonia El Sol, en el municipio de Nezahualcóyotl, en compañía de José Ángel García Cuevas, quien era su pareja sentimental, en esos momentos comenzó una discusión, luego el sentenciado la agredió físicamente, por lo perdió la vida debido a los golpes que recibió.

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Posteriormente, para evadir a la justicia, el sentenciado argumentó que al llegar al inmueble encontró a la víctima desmayada y se percató que había un fuerte olor a gas.

Al tener conocimiento de los hechos el Agente del Ministerio Público, inició las investigaciones correspondientes, a través de estas identificó al probable responsable, por lo que, solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de José Ángel García Cuevas, por el delito de feminicidio.

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Elementos de la FGJEM cumplimentaron el mandato judicial e ingresaron al detenido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de un juez, quien tras el análisis de las pruebas presentadas lo encontró penalmente responsable y lo sentenció a 47 años seis meses de prisión.

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Además del pago de la reparación del daño moral por 96 mil 220 pesos, daño material por un millón 460 mil 619 pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

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