Metrópoli | 20-06-26 | 19:09 | Actualizada | 20-06-26 | 19:09 |

La tarde de este sábado se registró el de un predio presuntamente usado como fábrica de lonas, ubicado en la colonia El Molino, en la ; no se reportaron personas heridas.

El se reportó aproximadamente al mediodía de este sábado.

Personal del acudió al lugar y, tras varios minutos de labores, lograron controlar las llamas.

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Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y, tras varios minutos de labores, lograron controlar las llamas. | Foto: Especial.
Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y, tras varios minutos de labores, lograron controlar las llamas. | Foto: Especial.

El director de Bomberos capitalinos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que en el lugar se quemaron varios tambos que contenían solventes.

No se reportaron personas lesionadas por el siniestro.

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JACL/cr

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