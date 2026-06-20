La tarde de este sábado se registró el incendio de un predio presuntamente usado como fábrica de lonas, ubicado en la colonia El Molino, en la alcaldía Iztapalapa; no se reportaron personas heridas.

El fuego se reportó aproximadamente al mediodía de este sábado.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y, tras varios minutos de labores, lograron controlar las llamas.

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Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y, tras varios minutos de labores, lograron controlar las llamas. | Foto: Especial.

El director de Bomberos capitalinos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que en el lugar se quemaron varios tambos que contenían solventes.

No se reportaron personas lesionadas por el siniestro.

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JACL/cr