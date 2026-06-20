[Publicidad]
La tarde de este sábado se registró el incendio de un predio presuntamente usado como fábrica de lonas, ubicado en la colonia El Molino, en la alcaldía Iztapalapa; no se reportaron personas heridas.
El fuego se reportó aproximadamente al mediodía de este sábado.
Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y, tras varios minutos de labores, lograron controlar las llamas.
Lee también Riña en Iztapalapa deja un muerto y un lesionado por arma punzocortante; agresor intentó atacar a un adulto mayor
El director de Bomberos capitalinos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que en el lugar se quemaron varios tambos que contenían solventes.
No se reportaron personas lesionadas por el siniestro.
[Publicidad]
Vinculan a proceso a cuatro presuntos integrantes de "Los Patos" en Iztapalapa; son acusados de delitos contra la salud
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Curazao logra el primer punto mundialista de su historia al empatar con Ecuador
Universal Deportes
Hugo Sánchez se ilusiona con la Selección Mexicana en el Mundial 2026: "Deseo que seamos campeones"
Mundo
Washington celebra Desfile del Orgullo; comunidad LGBTQ+ festeja tras dos semanas de actividades
Tendencias
Eclipse solar total en agosto 2026: ¿se podrá ver desde México?; conoce aquí los detalles
Al día
Perdió sus documentos tras Colombia vs Uzbekistán y así los recuperó en el Metro CDMX
Al día
El SAT ya investiga al Pato Merlín y las cuentas de su familia, Salinas Pliego lo invitó al estadio
La Roja
¡Terror en Plaza Garibaldi! Riña en cantina termina en asesinato a balazos
La Roja
Colapsa techo en Hipódromo Condesa, una mujer resultó herida y su hijo murió