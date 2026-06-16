Un juez vinculó a proceso a cuatro presuntos integrantes de "Los Patos", célula delictiva del grupo conocido como "Los Bubus", quienes, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), estarían relacionados con los delitos de narcomenudeo y robo con violencia en la alcaldía Iztapalapa.

Los cuatro procesados son Ehtan “N” y Elvira “N”, quienes fueron vinculados por narcomenudeo, mientras que Iván “N” y Jaqueline “N” por narcotráfico.

La FGJ informó que la investigación derivó de una denuncia ciudadana realizada el pasado 9 de junio por la presunta venta de droga en un inmueble ubicado en la colonia Ejército de Oriente, Zona Peñón, en Iztapalapa.

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Tras obtener una orden de cateo, personal del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación de la FGJ realizó una intervención en el predio.

Allí fueron capturados Ehtan, Elvira, Iván y Jaqueline, además de que se aseguraron 139 bolsas con narcóticos, una bolsa con metanfetamina a granel y dos celulares.

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Durante la audiencia de los detenidos, realizada el pasado sábado 13 de junio, se determinó su vinculación, bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La FGJ comunicó que Ethan y Elvira enfrentarán proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, por lo que el juzgador fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Mientras que Iván y Jaqueline afrontarán un proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico, debido a que en la audiencia se expuso que ambos se encontraban en posesión de una cantidad de droga superior a los 700 gramos, por lo que su caso se trasladó al ámbito federal.

mahc/LL