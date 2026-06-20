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Un juez de control vinculó a proceso a un adolescente de 16 años por extorsión agravada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por hechos registrados en la alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), una de las víctimas realizó una denuncia el pasado 9 de junio.
El denunciante señaló que días antes, el 6 de junio, viajaba en un auto junto con su hermano, cuando fueron interceptados por el adolescente y otro sujeto, quienes iban en una motocicleta.
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Los sospechosos obligaron a los hermanos a tomar un sobre con un teléfono, que se encontraba con una llamada en curso. El sujeto al teléfono dijo a las víctimas que era integrante de la Unión Tepito y que debían depositar 4 millones de pesos si no querían que se atentara contra ellos y su familia.
Además, en el sobre había fotos de la casa, negocios y familiares de las víctimas.
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En los días siguientes, las víctimas continuaron recibiendo llamadas y mensajes con amenazas.
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Por lo anterior, personal de la FGJ implementó un operativo táctico de entrega vigilada, el cual fue realizado el martes 16 de junio, día en que estaba prevista la entrega del dinero exigido.
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Agentes de la Policía de Investigación aprehendieron al menor de edad en flagrancia cuando intentaba recoger el dinero. Se encontraba en posesión de un arma de uso exclusivo, informó la FGJ.
El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.
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Durante la audiencia, realizada el 16 de junio, el juez lo vinculó a proceso e impuso la medida cautelar de internamiento preventivo, así como un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.
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ss
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