A cinco años del proceso legal que enfrentó en Estados Unidos, Drake Bell vuelve a lidiar con problemas ante la justicia, ahora en México. El cantante habría sido denunciado por presuntas amenazas y extorsión.

De acuerdo con información publicada por la revista "TVyNovelas", la denuncia fue presentada por el empresario Aitor García ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Extorsión de la Ciudad de México, y ya existe una carpeta de investigación contra el artista.

Según los documentos legales, García acusa a Bell, y a su pareja, Ela Vidal, de haber orquestado una campaña para perjudicarlo públicamente; y es que, supuestamente, difundieron versiones de que Vidal y García sostuvieron una relación romántica y la joven estaría esperando un hijo de él.

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Además, señala que la pareja intentó presionarlo para obtener la cantidad de 10 mil dólares (mas de 172 mil pesos mexicanos), situación que forma parte de la investigación.

Hasta el momento, aseguró el medio, el caso se encuentra en etapa inicial. No existe ninguna resolución y serán las autoridades quienes decidan si hay elementos suficientes para que las acusaciones procedan.

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Por su parte, ni Drake ni su pareja han dado a conocer su postura de los hechos.

Esta no es la primera vez que el protagonista de "Drake & Josh2 se ve envuelto en problemas de índole legal. En 2021 se declaró culpable, en Estados Unidos, de cargos relacionados con comportamiento indebido con una menor de edad, y fue sentenciado a libertad condicional y otras sanciones económicas.

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