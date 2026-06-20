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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla por pronóstico de fuertes rachas de viento para la tarde y noche de este sábado en 11 alcaldías.
La alerta se activó para Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
De acuerdo con la secretaría se prevén vientos de entre 50 a 59 kilómetros por hora desde las 14:00 y hasta las 20:00 horas. Ante ello indicó que se puede presentar caída de ramas, árboles y lonas o daños en el mobiliario urbano.
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La secretaría recomendó a la población no subir a lugares altos y expuestos al viento; guardar o objetos del exterior que puedan caer; cerrar puertas y ventanas que puedan azotarse y apartarse de lugares en visible riesgo de caer.
Por la tarde y noche no se descarta la presencia de lluvias y actividad eléctrica.
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vr/cr
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