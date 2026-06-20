Tlalnepantla, Méx. La demolición de pavimento, excavación de terreno y cimentación para la conformación del carril confinado forman parte de los avances que reportó la Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México a un mes del inicio de trabajos de construcción de la Línea V del Mexibús Lechería-El Rosario.

Los trabajos presentan avances en las estaciones Henry Ford, Orquídeas, Toltecas y José María Morelos, ubicadas sobre la Vía Gustavo Baz, puntos donde se han realizado labores de demolición de pavimento, excavación para la colocación de zapatas y trabajos de cimentación de andenes, informó Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM).

También se ejecutan obras complementarias con la finalidad de proteger la infraestructura hidráulica existente, agregó la funcionaria, entre ellas, tuberías de agua potable y agua tratada, para garantizar la correcta operación de los servicios y la funcionalidad del sistema de transporte una vez que entre en funcionamiento.

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El Secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, recordó que la idea es dotar a la región, donde habitan más de 3 millones de personas, de un sistema de transporte ágil, inclusivo y eficiente, “que contribuya a reducir los tiempos de traslado, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la convivencia familiar”.

El Mexibús Línea V representa una inversión de mil 650 millones de pesos y beneficiará a más de 137 mil habitantes de Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan, en el Estado de México, así como de la Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, mencionó Juan Hugo de la Rosa.

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El Mexibús correrá una ruta de 30.3 kilómetros desde Lechería a El Rosario mediante 58 unidades de última generación, las mismas que circularán principalmente sobre la Vía Gustavo Baz, con un total de 30 estaciones.

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La SEMOV indicó que la Línea V del Mexibús contará con conexión a las Líneas 6 y 7 del

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Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Línea 6 del Metrobús y las Líneas 4 y 6 del Trolebús en El Rosario; además, enlazará con la Línea II del Mexibús y el Tren Suburbano.

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