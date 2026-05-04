Ecatepec, Méx.- A partir de este lunes 4 de mayo, los usuarios del Mexibús cuentan con una nueva parada en la estación Jardines de Morelos de la Línea 1.

Esta estación opera ahora como un punto adicional de la Línea Las Américas - Río de los Remedios.

La medida facilita el transbordo entre ambas rutas.

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Los pasajeros acceden de forma directa a las conexiones hacia Ojo de Agua y Ciudad Azteca por un lado, y hacia Las Américas y Río de los Remedios por el otro.

El anuncio lo realizó la cuenta oficial del Mexibús a través de sus redes sociales.

Las autoridades de Movilidad del Estado de México confirmaron la habilitación de este nuevo punto de transferencia con lo que se pretende mejorar el servicio para los usuarios del sistema.

Mexibús Línea 1. Foto: Especial

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