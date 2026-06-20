Elementos de Blindar BJ360°, Protección Civil y Servicios Urbanos de la alcaldía Benito Juárez llevaron a cabo una intensa jornada de trabajo para atender las afectaciones provocadas en 26 puntos de la demarcación causadas por las fuertes lluvias registradas la madrugada de este sábado.

En las colonias: Del Valle Centro, Nápoles, San Simón, Portales y San Pedro de los Pinos, se reportaron caída de árboles, postes de luz y fibra óptica dañados, cables caídos, vehículos particulares que resultaron aplastados por árboles y ramas.

Así como un automóvil que se quedó atorado en una calle encharcada, por lo cual, diversas cuadrillas en coordinación con personal del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaron para resolver de manera oportuna estas problemáticas.

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Se registraron 26 encharcamientos en distintos puntos de la alcaldía Benito Juárez a causa de la intensa lluvia. Personal de Servicios Urbanos, Protección Civil, Servicios Generales, Arbolado y Blindar BJ360° atendieron de manera inmediata los reportes ciudadanos. “Seguimos trabajando de manera coordinada para brindar respuesta oportuna a la ciudadanía”, afirmó el alcalde Luis Mendoza.

Asimismo, Protección Civil mantiene recorridos de vigilancia permanentes con el fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física de los vecinos; mientras el área de Operación Hidráulica refuerza las labores de desazolve para evitar que el drenaje se colapse y genere incidentes mayores.

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“La alcaldía Benito Juárez hace un llamado a la población para seguir las indicaciones del personal especializado, además de reiterar que no se debe tirar basura en las coladeras”, agregó el edil.

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Ante cualquier emergencia, la población debe llamar al número de la Base Blindar BJ360°: 800 0500 225, activo 24 horas, los siete días de la semana.

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