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Tultepec, Méx. Un saldo de seis personas lesionadas dejó un accidente en el que un tren embistió dos vehículos en la comunidad de Santiago Teyahualco.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la noche del viernes, cuando el convoy de carga chocó una camioneta de transporte público y un automóvil particular.
De acuerdo con el gobierno municipal de Tultepec, el siniestro dejó a seis personas lesionadas; cinco de ellas fueron llevadas al hospital No. 98 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y uno más a una clínica particular.
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Vecinos de Teyahualco explicaron que el tren de carga transitaba de manera habitual cuando de pronto, presuntamente, se desprendieron vagones y estos fueron los que embistieron a los vehículos.
Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y bomberos de Tultepec para brindar los primeros auxilios a los heridos.
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Además, liberaron al chofer de la combi, luego de que este quedara prensado en la unidad de transporte público. Sin embargo, no hay reporte de personas lesionadas de gravedad.
ss
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