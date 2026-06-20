Metrópoli | 20-06-26 | 09:55 | Actualizada | 20-06-26 | 09:55 |

Tultepec, Méx. Un saldo de seis personas lesionadas dejó unen el que un tren embistió dos vehículos en la comunidad de Santiago Teyahualco.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la noche del viernes, cuando el convoy de carga chocó una camioneta de y un automóvil particular.

De acuerdo con el gobierno municipal de Tultepec, el siniestro dejó a seis personas lesionadas; cinco de ellas fueron llevadas al hospital No. 98 del (IMSS) y uno más a una clínica particular.

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Vecinos de Teyahualco explicaron que el transitaba de manera habitual cuando de pronto, presuntamente, se desprendieron vagones y estos fueron los que embistieron a los vehículos.

Al lugar llegaron elementos de y bomberos de Tultepec para brindar los primeros auxilios a los heridos.

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Además, liberaron al , luego de que este quedara prensado en la unidad de transporte público. Sin embargo, no hay reporte de personas lesionadas de gravedad.

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