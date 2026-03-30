Jaltenco, Méx.- Una mujer perdió la vida en un accidente vehicular tras impactarse contra una unidad de transporte público que circulaba en sentido contrario sobre el Circuito Exterior Mexiquense.

El accidente se registró a las 05:45 de la mañana, en el kilómetro 28+000, dirección sur-norte a la altura de la colonia Alborada Jaltenco, Jaltenco.

El vehículo particular, donde viajaba la joven, quedó incrustada en la unidad del transporte público, con la carrocería deformada y piezas desprendidas.

Al lugar arribaron elementos de la Policía del Estado de México y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

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La zona fue resguardada en espera de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes llevaron a cabo las investigaciones y el levantamiento del cuerpo.

En el lugar fue detenido Gonzalo “N”, de 51 años de edad, operador de la “combi” que pertenece a la empresa Autotransportes Fuunper Ecatepec S.A. de C.V.

Sobre este hecho, el titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), Juan Hugo de la Rosa, dio a conocer que iniciará un procedimiento administrativo para suspender y/o retirar la concesión a la empresa.

Sostuvo que “de ninguna manera podemos ser omisos ante este tipo de circunstancias. Nos obliga a hacer todos los procedimientos necesarios para suspender”.

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El funcionario estatal precisó que las acciones se llevarán a cabo conforme a la ley y advirtió que, de ser necesario, se podría proceder al retiro de la concesión.

Explicó que ya existe un procedimiento de revocación ante el Tribunal de Justicia Administrativa contra otra empresa por un hecho similar ocurrido en Toluca, además de siete procesos adicionales en curso.

El secretario llamó a los transportistas a ser responsables y “verificar qué tipo de personas contratan; es una responsabilidad directa sobre la forma en que se conducen estas unidades”.

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