Más Información

Migrantes realizan Viacrucis en Tapachula; protestan contra COMAR y queman piñata de Trump

Migrantes realizan Viacrucis en Tapachula; protestan contra COMAR y queman piñata de Trump

Explosión de camioneta en Tecámac deja dos muertos tras salir del AIFA; víctimas eran de Sinaloa

Explosión de camioneta en Tecámac deja dos muertos tras salir del AIFA; víctimas eran de Sinaloa

Coordinador de Infodemia gana 100 mil pesos al mes; medio ofrece disculpa por error sobre imágenes de mujer en balcón de Palacio

Coordinador de Infodemia gana 100 mil pesos al mes; medio ofrece disculpa por error sobre imágenes de mujer en balcón de Palacio

Prueba de ADN confirma que restos son del hijo de Ceci Flores; familia cierra ciclo de búsqueda tras cinco años

Prueba de ADN confirma que restos son del hijo de Ceci Flores; familia cierra ciclo de búsqueda tras cinco años

Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala

Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras nota de EL UNIVERSAL; no encuentra operaciones inusuales

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras nota de EL UNIVERSAL; no encuentra operaciones inusuales

Jaltenco, Méx.- Una mujer perdió la vida en un accidente vehicular tras impactarse contra una unidad de transporte público que circulaba en sentido contrario sobre el .

El accidente se registró a las 05:45 de la mañana, en el kilómetro 28+000, dirección sur-norte a la altura de la colonia Alborada Jaltenco, Jaltenco.

El vehículo particular, donde viajaba la joven, quedó incrustada en la unidad del transporte público, con la carrocería deformada y piezas desprendidas.

Al lugar arribaron elementos de la Policía del Estado de México y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Lee también

La zona fue resguardada en espera de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes llevaron a cabo las investigaciones y el levantamiento del cuerpo.

En el lugar fue detenido Gonzalo “N”, de 51 años de edad, operador de la “combi” que pertenece a la empresa Autotransportes Fuunper Ecatepec S.A. de C.V.

Sobre este hecho, el titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), Juan Hugo de la Rosa, dio a conocer que iniciará un procedimiento administrativo para suspender y/o retirar la concesión a la empresa.

Sostuvo que “de ninguna manera podemos ser omisos ante este tipo de circunstancias. Nos obliga a hacer todos los procedimientos necesarios para suspender”.

Lee también

El funcionario estatal precisó que las acciones se llevarán a cabo conforme a la ley y advirtió que, de ser necesario, se podría proceder al .

Explicó que ya existe un procedimiento de revocación ante el Tribunal de Justicia Administrativa contra otra empresa por un hecho similar ocurrido en , además de siete procesos adicionales en curso.

El secretario llamó a los transportistas a ser responsables y “verificar qué tipo de personas contratan; es una responsabilidad directa sobre la forma en que se conducen estas unidades”.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]