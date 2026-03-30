Tlalnepantla, Méx.- Transportistas del Estado de México cuentan con un nuevo plazo, vigente hasta el 18 de diciembre de 2026, para concluir o iniciar trámites relacionados con concesiones y operación del servicio público; sin embargo, el proceso exige cumplir con una serie de requisitos legales y administrativos que determinan quiénes pueden acceder a la regularización.

De acuerdo con los acuerdos publicados en la Gaceta de Gobierno los días 19 y 25 de marzo, los interesados deben acreditar condiciones específicas según el tipo de trámite que busquen realizar, ya sea concesiones, prórrogas o sustitución de unidades.

En el caso de concesiones vencidas no prorrogadas, la autoridad estatal establece como requisito indispensable haber realizado el pago de derechos antes de la entrada en vigor del nuevo acuerdo. Además, los solicitantes deben comprobar que cumplieron en su momento con los requisitos legales originales del trámite.

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Para quienes buscan modificaciones operativas, como cambios de ruta, bases, terminales o derroteros, también resulta obligatorio demostrar que iniciaron el proceso dentro del periodo anterior, que venció en diciembre de 2025.

Otro de los puntos clave es la participación de personas distintas a los titulares de concesiones.

En estos casos, la Secretaría de Movilidad permite realizar trámites como prórrogas, bajas o sustitución de vehículos, siempre que se acredite de manera fehaciente el interés jurídico.

¿Qué documentos necesito?

Los interesados deben presentar alguno de los siguientes documentos:

Cesión de derechos entre particulares en documento privado.

Cesión de derechos formalizada ante fedatario público.

Acta de Asamblea de Accionistas donde el posesionario aporte la concesión a una persona jurídica colectiva.

Acta de Asamblea donde el concesionario original realice dicha aportación.

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La autoridad también contempla la integración de un listado inicial de poseedores de concesiones que podrían acceder a la transferencia de titularidad, lo que abre la puerta a la regularización de unidades que actualmente operan sin documentos actualizados.

Este nuevo periodo busca dar continuidad al proceso de ordenamiento del transporte público en la entidad, tras el vencimiento del plazo anterior, y pone el énfasis en la acreditación documental como condición para acceder a los beneficios de regularización.

Para más información, las y los interesados pueden consultar los acuerdos respectivos publicados en el periódico oficial Gaceta de Gobierno en los siguientes links:

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2026/mar192.pdf

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2026/marzo/mar251/mar251d.pdf

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