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La Secretaría de Movilidad () informó que el segundo Paseo Nocturno del año, que se realizó este sábado 28 de marzo tuvo una asistencia de 46 mil 228 personas, lo que generó un ahorro de emisiones CO2 de 3.04 toneladas.

La dependencia capitalina agradeció a todas las personas que se dieron cita ayer en la noche para disfrutar de las de la Ciudad de México.

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El recorrido fue de 22 kilómetros y abarcó puntos emblemáticos como Chapultepec, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, con salida en la Fuente de Petróleos y llegada al Zócalo o Plaza Tlaxcoaque.

El Paseo Nocturno pudo realizarse en bicicleta, patines, patineta o a pie. El prestó bicicletas, y en la Glorieta del Ahuehuete hubo grupos musicales.

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