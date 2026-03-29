El Metro informó que el jueves 2 y viernes 3 de abril ofrecerá servicio con el horario establecido para días festivos, por lo que la corrida de los trenes será de las 07:00 a las 24:00 horas.

Además, en ambos días de Semana Santa, las personas usuarias podrán viajar con sus bicicletas al aplicarse el programa "Tu bici viaja en Metro" durante todo el horario de operación.

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Para quienes ingresen a las estaciones de la red con sus bicis, la recomendación es usar preferentemente el primero y último vagón, así como evitar obstruir el paso en las puertas del tren.

Conoce el horario de servicio del Metro para el próximo jueves 2 y viernes 3 de abril, con motivo de la conmemoración de Semana Santa. En ambos días "Tu bici viaja en Metro".#CuidarteEsParteDelViaje pic.twitter.com/cAnAsSZkec — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 30, 2026

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