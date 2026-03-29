La tercera edición del Carnaval de Carnavales culminó en el Zócalo capitalino entre aplausos, música y un ambiente festivo que reunió a familias y visitantes en el corazón de la Ciudad de México.

El desfile concluyó alrededor de las 17:00 horas, luego de un recorrido que inició en el Monumento a la Revolución, por lo que algunos de los participantes del desfile se encaminaron al metro y otros transportes.

Entre música, colores y máscaras, el Zócalo vibra; carnavales celebran tradición. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Martín Martínez Núñez, originario de Tecámac, mencionó que el carnaval le pareció una experiencia enriquecedora y llena de identidad cultural.

“Es algo muy bonito ver cómo todas las tradiciones se juntan en un solo lugar, te hace sentir orgulloso de ser mexicano”, expresó.

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Añadió que eventos como este permiten acercar a las nuevas generaciones a sus raíces, ya que muchas veces las tradiciones se quedan solo en sus comunidades de origen y no alcanzan a difundirse ampliamente.

Juan Cervantes, quien acudió junto a sus cuatro hijos desde la Magdalena Contreras, detalló que asistir al desfile fue una oportunidad para convivir en familia y enseñarles el valor de las tradiciones mexicanas.

Entre música, colores y máscaras, el Zócalo vibra; carnavales celebran tradición. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Señaló que sus hijos quedaron sorprendidos por los trajes y la música, lo que consideró positivo para que desde pequeños desarrollen interés por la cultura del país.

“Es importante que ellos vean esto, que no se pierda, porque es parte de lo que somos”, comentó.

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Por su parte, Luis, quien participó en el desfile representando a Chiapas vestido de tancoy, dijo que formar parte del evento fue un orgullo y una gran responsabilidad.

Explicó que portar un traje tradicional implica respeto por la cultura que representa, así como compromiso para transmitir su significado al público.

Entre música, colores y máscaras, el Zócalo vibra; carnavales celebran tradición. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

“Es un honor venir a la capital y mostrar un pedacito de Chiapas, que la gente conozca nuestras tradiciones”, afirmó.

“Se siente muy bonito ver cómo la gente reacciona, cómo aplauden y se emocionan, eso hace que todo valga la pena”, agregó.

Erika Martínez, de Coyoacán, quien llegó vestida de escaramuza, destacó que el cierre del carnaval dejó una sensación de alegría colectiva y orgullo cultural entre los asistentes, quienes permanecieron en el Zócalo disfrutando del ambiente festivo hasta el final del evento.

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Entre música, colores y máscaras, el Zócalo vibra; carnavales celebran tradición. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Contingentes de carnavales de diversas alcaldías de la Ciudad de México recorrieron las calles del Centro Histórico, mostrando la tradición de sus carnavales.

Desde Gustavo A. Madero, llegaron quinceañeras vestidas de gala; de Iztapalapa, charros y disfraces de viejitos con máscaras coloridas; y de otras delegaciones, comparsas que bailaban al ritmo de bandas de música y humo de colores, saludando a los asistentes con alegría.

Las comparsas de Santa Martha Acatitla y Santa Cruz Meyehualco destacaron con escaramuzas y charros, mostrando la tradición y el orgullo de sus comunidades.

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