Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) atendieron un siniestro registrado en un centro comercial ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón y, con ayuda de ciudadanos y bomberos, controlaron el fuego.

Durante sus labores de vigilancia y seguridad, los uniformados en servicio en el acceso principal en la plaza comercial localizada en la avenida Prolongación Paseo de la Reforma, de la colonia Peña Blanca Santa Fe, a través de la frecuencia interna de radio fueron notificados de que se suscitaba un incendio en el área de proveedores.

De inmediato y conforme a los protocolos de actuación policial, los efectivos de la PBI, tras localizar el punto donde se originaban las llamas, en los contenedores de basura y cartón, con las medidas de seguridad correspondientes, solicitaron los servicios de emergencia y acordonaron la zona.

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En tanto, y de manera solidaria, en coordinación con los trabajadores de seguridad interna del inmueble, participaron en las labores de contención con botellas, garrafones y cubetas con agua, así como con el uso de extintores, lo que permitió limitar la propagación del fuego en tanto arribaron los cuerpos de emergencia.

Gracias a la acción coordinada entre la PBI, los ciudadanos y el Heroico Cuerpo de Bomberos, luego de unos minutos la situación quedó bajo control, lo que evitó riesgos mayores y protegió la integridad de los usuarios, transeúntes y el personal en la zona, sin reportar personas lesionadas.

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