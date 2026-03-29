Más Información

Sheinbaum afirma que no llegó “impuesta por una élite"; asegura que la 4T fue impulsada por respaldo popular

Sheinbaum afirma que no llegó “impuesta por una élite"; asegura que la 4T fue impulsada por respaldo popular

Contrato de comedor del CIDE es de 1.17 mdp; asegura austeridad y aclara que menú gourmet era solo referencia

Contrato de comedor del CIDE es de 1.17 mdp; asegura austeridad y aclara que menú gourmet era solo referencia

Arranca la temporada mundialista; operativo “Última Milla” pasa la prueba

Arranca la temporada mundialista; operativo “Última Milla” pasa la prueba

Episcopado lamenta prohibición de Israel de celebrar misa de Domingo de Ramos; reprueba uso de la religión para justificar la guerra

Episcopado lamenta prohibición de Israel de celebrar misa de Domingo de Ramos; reprueba uso de la religión para justificar la guerra

Policía de Israel impide celebrar la misa del Domingo de Ramos; Netanyahu justifica bloqueo por seguridad

Policía de Israel impide celebrar la misa del Domingo de Ramos; Netanyahu justifica bloqueo por seguridad

"Lo mínimo que merezco es un hijo completo"; Ceci Flores espera resultados de ADN para confirmar identidad

"Lo mínimo que merezco es un hijo completo"; Ceci Flores espera resultados de ADN para confirmar identidad

Oficiales de la () atendieron un siniestro registrado en un centro comercial ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón y, con ayuda de ciudadanos y bomberos, controlaron el fuego.

Durante sus labores de vigilancia y seguridad, los uniformados en servicio en el acceso principal en la plaza comercial localizada en la avenida Prolongación Paseo de la Reforma, de la colonia Peña Blanca Santa Fe, a través de la frecuencia interna de radio fueron notificados de que se suscitaba un en el área de proveedores.

De inmediato y conforme a los protocolos de actuación policial, los efectivos de la PBI, tras localizar el punto donde se originaban las llamas, en los contenedores de basura y cartón, con las medidas de seguridad correspondientes, solicitaron los y acordonaron la zona.

Lee también

En tanto, y de manera solidaria, en coordinación con los trabajadores de seguridad interna del inmueble, participaron en las labores de contención con botellas, garrafones y cubetas con agua, así como con el uso de extintores, lo que permitió limitar la propagación del fuego en tanto arribaron los cuerpos de emergencia.

Gracias a la acción coordinada entre la PBI, los ciudadanos y el , luego de unos minutos la situación quedó bajo control, lo que evitó riesgos mayores y protegió la integridad de los usuarios, transeúntes y el personal en la zona, sin reportar personas lesionadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]