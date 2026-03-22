La mañana de este domingo se registró un incendio en un inmueble ubicado en Avenida 503 y Calle Tercera de 503, en la colonia San Juan de Aragón Sección I, en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que movilizó a servicios de emergencia.

En el lugar, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una mujer que presentó una crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

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Durante las labores, cuerpos de emergencia localizaron a cinco animales de compañía, de los cuales tres perros fueron encontrados sin vida a consecuencia del siniestro.

Personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de la alcaldía realizará la revisión del inmueble con el objetivo de descartar posibles daños estructurales.

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