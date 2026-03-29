La alcaldía Coyoacán colocó una escultura de Frida Kahlo cerca del Estadio Banorte para que reciba a los aficionados que asistan al Mundial.

Esta obra, del escultor Pedro Ponzanelli, busca reconocer la lucha y el trabajo de las mujeres, y se ubica a unos minutos de uno de los principales accesos al Estadio, la avenida del Imán, en el entronque de las calles San Guillermo y Boulevard Gran Sur, en Pedregal de Santa Úrsula.

Al respecto, el alcalde Giovani Gutiérrez dijo que Frida Kahlo es no únicamente una pintora o artista reconocida en todo el mundo, “Frida es un símbolo de los tiempos, de la lucha de las mujeres, de su trabajo, su aportación, su importancia, de la fortaleza ante la adversidad. Frida Kahlo fue una mujer adelantada a su tiempo, una visionaria y una artista sui géneris”.

Colocan escultura de Frida Kahlo en Coyoacán, cerca del Estadio Banorte; recibirá a aficionados del Mundial. Foto: Especial.

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Añadió que con esta obra pretenden reconocer a las mujeres de la alcaldía, de la Ciudad y de México. “Queremos que vean en ella un símbolo de la grandeza que le corresponde a las mujeres. Y será ella, Frida, quien recibirá a quienes vengan de todo el mundo a este encuentro deportivo mundial en junio próximo”.

Para la colocación de esta obra artística, supervisada por la Dirección de Obras de la demarcación a cargo de la arquitecta Martha Elguea, se construyeron 485 metros de guarnición de concreto hidráulico; 840 metros cuadrados de banqueta con 66 bolardos metálicos, además de la aplicación de 702 metros de aplicación de pintura termoplástica.

La escultura es una representación de Frida Kahlo, patinada en bronce de siete metros más base y su vestimenta está inspirada en el museo Anahuacalli de acuerdo con el maestro Pedro Ponzanelli quien contó con la colaboración del arquitecto José Uriel Romero Cruz para la colocación y orientación de la efigie.

También se construyó un revo o paso peatonal elevado entre la glorieta y el andador peatonal con una estructura de concreto armado, se colocó iluminación tipo led y se colocó vegetación en áreas verdes, así como mobiliario urbano con ocho bancas de concreto.

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