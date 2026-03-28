La jefa de Gobierno, Clara Brugada calificó como positivo el resultado del operativo y la organización que se realizó en torno a la reapertura del Estadio Banorte. Desde el Zócalo capitalino, también lamentó la muerte de un joven al interior del recinto.

“Todo el balance que hacemos en la organización del traslado, el que no se haya tenido estacionamiento para autos privados, sino que haya sido el transporte público que haya llegado a ocho entradas, fue muy bueno. La verdad es que funcionó todo lo que organizamos, y tenemos a todas las secretarías trabajando para que eso sucediera”, expresó.

Clara Brugada Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

En entrevista en el Zócalo capitalino, donde asistieron 10 mil personas a disfrutar del partido entre México y Portugal a través de la mega pantalla que se instaló en el sitio, afirmó que el ensayo rumbo al Mundial salió “muy bien”.

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“El día de hoy ha sido un momento muy importante, fue un ensayo para el Gobierno en movilidad, seguridad, en todo lo necesario; las obras alrededor del propio estadio, todo lo que organizamos ha funcionado, ha salido muy bien", reiteró.

Sobre la muerte del hombre del joven de 27 años de edad, quien cayó desde un segundo nivel del estadio y presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, la jefa de Gobierno lamentó el hecho.

“Es lamentable; mi solidaridad con su familia. Tenemos la información de que la fiscalía ya está realizando lo correspondiente”, expresó.

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Respecto a las manifestaciones que se realizaron por diversos colectivos y grupos ciudadanos, previo a la reapertura del Coloso de Santa Úrsula, la mandataria comentó que se garantizó el derecho a la libre manifestación.

“Están en su derecho. Realmente ustedes saben que en esta Ciudad hay libertades, es una Ciudad de derechos. Y allí estuvieron y se manifestaron con respeto”, agregó.

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