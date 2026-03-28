A unas horas de la inauguración del Estadio Banorte como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un grupo de madres buscadoras se manifestó en sus inmediaciones, en la colonia Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, para exigir avances en la localización de sus familiares desaparecidos.

Cerca de 10 mujeres integrantes de colectivos de búsqueda de la Ciudad de México se congregaron sobre Calzada de Tlalpan portando pancartas, fichas de búsqueda, cartas y playeras con los rostros de sus seres queridos. Desde ahí iniciaron una caminata pacífica con dirección al estadio, buscando visibilizar su lucha en el contexto de un evento de relevancia internacional.

La movilización fue encabezada por Vanessa, madre de Ana Ameli, joven desaparecida el 12 de julio de 2025 mientras realizaba senderismo en la zona del Ajusco. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL.

La movilización fue encabezada por Vanessa, madre de Ana Ameli, joven desaparecida el 12 de julio de 2025 mientras realizaba senderismo en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Entre consignas y reclamos dirigidos a autoridades federales y capitalinas, las manifestantes denunciaron la falta de avances en las investigaciones y la ausencia de respuestas concretas.

“Nos dicen que tengamos paciencia, pero ¿cómo se le pide paciencia a una madre que no sabe dónde está su hija?”, expresó Vanessa con la voz entrecortada. “Ana Ameli salió a hacer senderismo y nunca regresó. Desde ese día mi vida se detuvo, pero no me voy a detener hasta encontrarla”.

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Durante la protesta, las madres colocaron sobre el pavimento fotografías de sus familiares, acompañadas de veladoras y mensajes escritos a mano. Algunas de ellas relataron que llevan meses e incluso años sin tener noticias sobre el paradero de sus hijos, hijas o esposos.

“Queremos que el mundo nos vea, que sepan que en México hay miles de personas desaparecidas y que no estamos recibiendo respuestas”, señaló otra de las manifestantes. “Aprovechamos este evento porque sabemos que los ojos del mundo estarán aquí”.

Cerca de 10 mujeres integrantes de colectivos de búsqueda de la Ciudad de México se congregaron sobre Calzada de Tlalpan portando pancartas, fichas de búsqueda, cartas y playeras con los rostros de sus seres queridos. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL.

Vanessa también hizo un llamado directo a las autoridades: “Le pido al gobierno que no nos deje solas. No somos cifras, somos madres buscando a nuestros hijos. Necesitamos resultados, no promesas”.

La protesta se desarrolló de manera pacífica y estuvo resguardada por elementos de seguridad, sin que se reportaran incidentes. Sin embargo, el mensaje de las madres buscadoras fue claro: su lucha continúa y no se detendrá, incluso en medio de celebraciones de talla internacional.

Con esta acción, las manifestantes buscan que la problemática de desapariciones en el país trascienda fronteras y se convierta en un tema visible ante la comunidad internacional que acudirá a la justa mundialista.

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