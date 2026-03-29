Durante la Entrega de Certificados a Mujeres Campesinas, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Parque Ecoturístico de las Maravillas, en la alcaldía Tlalpan, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, afirmó que el acceso de las mujeres a la propiedad agraria representa un cambio histórico en la vida rural del país.

Ante productoras y representantes de comunidades agrarias, Brugada destacó que la entrega de documentos que acreditan derechos sobre la tierra constituye un paso hacia la igualdad sustantiva y la justicia social para las mujeres que trabajan el campo.

La mandataria capitalina recordó que durante gran parte del siglo XX la propiedad agraria estuvo concentrada principalmente en hombres, pues apenas 5% de las tierras estaban registradas a nombre de mujeres.

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Añadió que hacia finales de ese mismo siglo la cifra aumentó gradualmente hasta ubicarse entre 20% y 25%.

Sin embargo, subrayó que actualmente en los suelos de conservación de la Ciudad de México el panorama ha comenzado a modificarse, ya que 35% de las tierras se encuentran ahora bajo titularidad femenina.

“Es un avance importante que merece reconocimiento, aunque todavía queda camino por recorrer. Estos encuentros y entregas significan justicia para las mujeres”, expresó.

Mayor participación femenina en decisiones comunitarias

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Brugada sostuvo que el reconocimiento legal de las campesinas también transforma la dinámica social dentro de los ejidos y comunidades, al ampliar la participación femenina en los espacios de toma de decisiones.

Afirmó que el incremento de mujeres con derechos agrarios ha permitido una mayor presencia en asambleas comunitarias y una visión distinta en la planeación del desarrollo local.

“La tierra también es de las mujeres”, enfatizó al señalar que el crecimiento de su participación contribuye a una redistribución más equitativa del poder territorial y fortalece la organización comunitaria.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, actualmente existe una mayor representación femenina dentro de los órganos ejidales, lo que refleja avances en el reconocimiento del papel de las mujeres rurales.

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