La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua () informaron que se extenderá hasta el 28 de abril el plazo para que los del país regularicen sus concesiones de agua.

En un comunicado las dependencias indicaron que el periodo de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de de uso agrícola se ampliará con el objetivo de que los usuarios de riego agrícola actualicen títulos vencidos de concesión y asignación de aguas nacionales.

La extensión del plazo forma parte del Decreto de Facilidades Administrativas emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2025, mediante el cual se estableció un periodo de seis meses para impulsar la regularización de concesiones y ordenar el padrón de usuarios del agua en el sector agrícola.

Con esta disposición, las dependencias federales buscan que los productores empaten los trámites de regularización de sus títulos con el proceso de incorporación al programa de apoyo energético, evitando la pérdida del subsidio por falta de actualización documental.

Las autoridades precisaron que el 28 de abril de 2026 será la fecha límite para realizar los trámites correspondientes y que, una vez concluido ese plazo, quienes no hayan regularizado su situación dejarán de recibir el beneficio tarifario y pasarán a la tarifa de uso general en el servicio eléctrico para riego agrícola.

