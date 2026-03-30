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San Cristóbal de las Casas, Chis.- Cristian Raúl Morales Sánchez, de 36 años de edad, chofer de la plataforma DiDI, desparecido desde el día 26 de marzo, fue localizado esta mañana en el tramo carretero Chiapa -Ixtapa.

La Secretaria de Seguridad Pública informó que Cristian Raúl, se encontraba a un lado de la carretera Panamericana, aparentemente desorientado y con golpes en el cuerpo.

Las elementos de la Policía que realizaban un patrullaje por la carretera, descendieron de las unidades, para ver las condiciones en que se encontraba el hombre y fue cuando supieron que se trataba de Cristian Raúl, desparecido el 26 de marzo de la colonia Paso Limón, de Tuxtla.

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“Los cuerpos de seguridad ubicaron a una persona del sexo masculino a la orilla de la carpeta asfáltica y tras recabar sus datos se identificó que contaba con una carpeta de investigación como víctima del delito de desaparición cometida por particulares”, informó la Secretaria.

Cristian Raúl fue trasladado a la Fiscalía, en Tuxtla, pero se desconoce si se le brindó ayuda médica.

Este lunes, familiares y compañeros de Cristian Raúl habían anunciado bloqueos en varios puntos de Tuxtla, para pedir la liberación del grupo captor que lo tenía en su poder.

El domingo fue localizado el vehículo que manejaba Cristian Raúl, en la colonia Plan de Ayala, de Tuxtla.

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