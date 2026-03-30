Toluca, Estado de México.- La reconstrucción de los 108 kilómetros que conforman el Periférico Norte están en su etapa final, porque el Gobierno del Estado de México se dedica a realizar la señalización para su conclusión desde Naucalpan hasta Tepozotlán.

En esta última fase del proyecto, el gobierno de la mandataria Delfina Gómez Álvarez (Morena) ejecuta los trabajos de balizamiento sobre la nueva carpeta asfáltica. Estas acciones contemplan la delimitación de carriles, señalización de salidas, advertencias en curvas y refuerzo de la visibilidad para la circulación vehicular en condiciones diurnas y nocturnas.

Además Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos mexiquense, se realizan acciones de manera complementaria y se colocan captafaros y reflectores, así como la renovación del sistema de luminarias a lo largo de toda la vialidad.

Lee también Doña Carlota permanece en penal de Chalco pese a orden de prisión domiciliaria; no le han colocado brazalete electrónico

En la labor final se incluyen la instalación de elementos de señalización e iluminación en los 108 kilómetros intervenidos, agregó el servidor público y especificó que el límite de velocidad de 80 kilómetros por hora será marcado directamente sobre el pavimento como medida preventiva.

En paralelo, se desarrollan labores de desazolve en coordinación con autoridades municipales, con el objetivo de preservar las condiciones de la carpeta asfáltica. También se realizan trabajos de mantenimiento en áreas verdes y mejoras en puentes peatonales en distintos puntos del trayecto.

Las acciones que se realizan en la reconstrucción de esta importante y fundamental vía de comunicación, porque es la principal entrega y salida de todo tipo de vehículos que van o vienen de la Ciudad de México a los diversos estados del centro y norte del país, forman parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

rmlgv