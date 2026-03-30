Toluca, Méx.— Tras una evaluación de los 125 juzgados cívicos municipales que tiene el Estado de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detectó que 65 ayuntamientos contaban con un espacio para realizar la evaluación médica de las probables personas infractoras y, 61, con un espacio para realizar evaluación sicosocial.

A través del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, publicado en marzo pasado, se indica que en 2024 se tuvo un total de 47 personas infractoras fallecidas en todo el país, de las cuales, dos se registraron en la entidad mexiquense y están registrados como suicidios en Chalco y Otumba.

Además, en el documento, se refiere que 122 juzgados municipales cuentan con oficinas para el personal del juzgado; 113 con espacios para la atención al público; 77 con áreas de registro de probables infractores y 83 con áreas de resguardo de pertenencias.

También se da cuenta que 86 municipios albergan un área de resguardo de infractores menores de edad (hasta que lleguen los padres o tutores), 81 tiene salas de mediación y 71 con salas de audiencias públicas.

Entre los municipios más rezagados en tema de justicia cívica se encontró Donato Guerra, Isidro Fabela, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, San Simón de Guerrero, Tonatico, Villa del Carbón.

Mientras que de siete municipios no se registró información en el censo y son Chimalhuacán, Huehuetoca, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Soyaniquilpan, Tequixquiac y Texcaltitlán.

En el tema presupuestal, a nivel nacional estos espacios ejercieron en 2024 un presupuesto de 2 mil 529 millones de pesos.

De ese universo, en los municipios del Estado de México se concentró 49% del recurso, es decir, mil 239.2 millones de pesos.

Sobre el personal, la entidad cuenta con 229 personas juzgadoras cívicas en municipios, 141 mil 349 procedimientos administrativos procedentes y 141 mil 820 determinados.

Las faltas cívicas más registradas ingerir o consumir bebidas alcohólicas en la vía o lugares públicos; generar escándalos o ruidos que atenten contra la tranquilidad o salud de las personas; conducir vehículos en estado de ebriedad o drogado, así como molestar a las personas y/o a sus bienes por estar en estado inconveniente.

En menor medida figuran actos como alterar el orden en espectáculos o eventos deportivos, orinar en lugares no permitidos e insultar, agredir, intimidar o incitar a la violencia contra la autoridad.

Asimismo, el Censo del Inegi registra que en el Estado de México se tienen 325 celdas para ejecutar detenciones y/o arrestos de los juzgados cívicos, siendo Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, los municipios que cuentan con un mayor número.