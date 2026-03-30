Chalco, México. - Carlota “N”, adulta mayor procesada por el homicidio de dos hombres y la tentativa de homicidio de un menor ocurrido en abril de 2025 durante un despojo de domicilio en este municipio, continúa recluida en el penal de Chalco a 13 días de que un juez le concediera prisión domiciliaria.

Arturo Santana Alfaro, hijo de la imputada, dio a conocer este lunes un comunicado en el que expone el retraso que impide la liberación de su madre.

Según el documento, el Centro de Medidas Cautelares del Estado de México (Cemeca) no ha colocado el brazalete electrónico necesario para que Carlota “N” cumpla la medida cautelar fuera del penal.

El 17 de marzo de 2026 se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de la causa penal 320/2025, derivada del juicio de amparo 2063/2025.

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En esa sesión, la Jueza Sexta de Distrito con sede en Nezahualcóyotl otorgó la protección de la justicia federal a favor de la procesada.

El juez de control modificó entonces la prisión preventiva oficiosa por prisión domiciliaria y dictó medidas cautelares adicionales.

Santana Alfaro aseguró que la familia cumplió todos los requisitos establecidos por el juez.

“Ya realizamos todos los trámites que el juez determinó, incluido el pago de la garantía económica”, declaró.

El pago de 250 mil pesos se efectuó el 19 de marzo. Además, se entregó el oficio DGP 6665/2026, suscrito por Roberto Contreras Perdomo, jefe de Departamento de la Dirección General de Oficinas de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que se acredita que Carlota “N” no cuenta con pasaporte vigente.

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El Cemeca realizó la visita de supervisión al domicilio donde la mujer cumpliría la prisión domiciliaria, verificó las líneas telefónicas mediante llamadas de prueba y completó todas las diligencias técnicas requeridas.

Aunque ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por el impartidor de justicia, el brazalete electrónico no se ha instalado y la excarcelación permanece pendiente sin que las autoridades del centro ofrezcan una explicación, denunció Arturo Santana.

La demora mantiene a la adulta mayor en el penal de Chalco, donde su estado de salud se ha deteriorado y de que el cambio de medida cautelar se resolvió hace casi dos semanas, reiteró su hijo.

La familia de Carlota “N” exige que se ejecute de inmediato la resolución judicial para que la procesada cumpla su prisión domiciliaria en el lugar ya inspeccionado y aprobado.

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