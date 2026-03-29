Ecatepec, Méx.— En el deportivo Valle de Anáhuac, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, tomaron protesta a integrantes de cinco mil Comités por la Paz vecinales.

Con la conformación de esta estructura, dijo Cisneros Coss, se avanza en la organización en las calles para ampliar la capacidad de vigilancia y pronta respuesta mediante la coordinación entre ciudadanos y policías.

“Estamos rompiendo inercias y estigmas para lograr la paz, la tranquilidad y levantar a las comunidades, lo está haciendo el pueblo con el gobierno. Como nunca en la historia de Ecatepec, los vecinos forman parte fundamental en la reconstrucción del municipio”, afirmó la alcaldesa.

La función de los vecinos será la de colaborar con las autoridades de seguridad pública para realizar diagnósticos sobre las problemáticas de violencia, conflictividad social, factores de riesgo en las comunidades, proponer acciones de prevención social de la violencia y del delito; la resolución pacífica de conflictos y la reconstrucción del tejido social, además de impulsar jornadas, campañas y actividades.

“Hay un gran rezago, pero demostraremos que Ecatepec no estaba condenado a ser la nota roja, a ser lo sucio, a ser lo oscuro, porque hoy ya es una realidad radicalmente distinta”, refirió Cisneros.

La gobernadora Delfina Gómez agradeció en su intervención la participación ciudadana en los Comités por la Paz, cuyas propuestas mejorarán rubros que requieran mayor atención y destacó que la coordinación existente entre los gobiernos municipal, estatal y federal y estatal se traduce en resultados y acciones.

“Me comprometo a volver a portar esta gorra cada que vuelva (a Ecatepec), a hacer limpieza, a ver una obra, a ver alguna escuela, porque el gobierno del estado y aquí con nuestra presidenta (municipal Azucena Cisneros) estamos haciendo mejoras y con nuestra Presidenta de la República también”, refirió Gómez.

El modelo implementado son espacios de organización y puntos de encuentro para construir la paz con la participación de la comunidad, ya que la violencia creció por el abandono y la falta de oportunidades en el municipio, dijo, por su parte, Martín Vázquez Pérez, coordinador de los Comités por La Paz.

“En la comunidad se han visto cambios, ya pasa más la patrulla, los comandantes se acercan con los vecinos, es lo mejor que ahorita puede estar pasando”, dijo María Guadalupe Penilla, integrante del Comité por la Paz de Santa María Xalostoc.

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