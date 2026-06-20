El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió seis propuestas de empresas que participan en una licitación pública nacional para los trabajos de obra civil para el mantenimiento, conservación y mejora de imagen de tres espacios médicos y un almacén, localizados en Cuautitlán Izcalli y en la alcaldía Azcapotzalco.

La presentación de proposiciones por parte de las empresas licitantes fue publicada este viernes y el acto de fallo se dará a conocer el próximo 22 de junio, para lo que el IMSS analizará las propuestas económicas que van de los 5 millones 956 mil pesos hasta los 9 millones 119 pesos para la licitación del proyecto.

El Hospital General de Zona No. 57, ubicado en el fraccionamiento Quebrada; la Unidad de Medicina Familiar No. 184, en la unidad habitacional Niños Héroes; y la Unidad de Medicina Familiar No. 188, en Santa María de Guadalupe Las Torres, se ubican en Cuautitlán Izcalli.

El inmueble localizado en la Ciudad de México es el de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento, en la colonia Industrial Vallejo de la alcaldía Azcapotzalco.

Las propuestas económicas son de las empresas Decoyvan S.A, de C.V,, Ortiz & Viveros Construcciones S.A, de C.V,, Sinergia Constructiva Topa S.A, de C.V,, Ser Más Arquitectos S.A, de C.V,, Enerlogic S.A.P.I, de C.V, y A Z Constructores S.A. de C.V.

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