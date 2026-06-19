Las autoridades británicas atendían un reporte de una colisión entre dos trenes en el área de Bedford, al norte de Londres, el viernes, informó la policía.

Los equipos de Bedfordshire Fire and Rescue acudían al lugar del incidente, reportado a las 6:45 de la tarde. Fotos publicadas en redes sociales mostraban a personas con vendajes alrededor de la cabeza.

Un video publicado en redes sociales mostraba un tren Luton Airport Express dañado, en posición vertical sobre las vías, y a personas que parecían ser pasajeros sentadas y de pie en un campo a un lado.

El periódico The Times of London publicó que el personal del hospital de Bedford había sido alertado para posiblemente esperar hasta 50 personas heridas.

⚡️ #AHORA | Choque de trenes de pasajeros al norte de Londres, Inglaterra. pic.twitter.com/heoPwJNXJP — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 19, 2026

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East Midlands Trains indicó que “los servicios de emergencia están atendiendo un incidente entre London St Pancras y Leicester” en el centro de Inglaterra.

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Imágenes y vídeos publicados en redes sociales mostraron que uno de los trenes dañado tenía la inscripción de "Luton Express", el tren que hace la ruta entre el aeropuerto de Luton (norte de Londres) y la capital británica.

De acuerdo con datos publicados por el diario The Telegraph el incidente habría ocurrido alrededor de las 17:15 hora británica (16:15 GMT), entre dos trenes provenientes de las ciudades inglesas de Nottingham y Corby.

Se cree que el primer tren se detuvo debido a un fallo en el sistema de seguridad y que, posteriormente, el segundo colisionó con su parte trasera.

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La ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, expresó su "profunda preocupación" tras conocerse la noticia de la colisión ferroviaria. *Con información de EFE

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