Como parte del proyecto Fábrica de Agua para recuperar los ecosistemas hídricos, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), en coordinación con la alcaldía Álvaro Obregón, inició la tercera etapa de la construcción del Colector Marginal en el Río Jalalpa, una de las obras hidráulicas más importantes para el saneamiento del Río Becerra.

La intervención forma parte del Plan Integral de Recuperación de Ríos y Barrancas 2025–2030, promovido por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y se desarrollará del 31 de julio al 31 de diciembre de 2026 dentro de la Barranca Jalalpa, uno de los principales afluentes del Río Becerra, con una inversión de 47 millones de pesos.

El proyecto Fábrica del Agua, desarrollado en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, busca restaurar los microecosistemas de la zona, mejorar la captación, infiltración y reutilización del agua, recuperar los vasos reguladores y consolidar el primer Distrito Hídrico de la Ciudad de México mediante infraestructura ambiental, innovación y participación comunitaria.

Como parte de esta visión integral, la obra del Colector Marginal permitirá conducir el cauce del Río Becerra y eliminar las descargas domiciliarias directas de aguas residuales, fortaleciendo la infraestructura hidráulica, mejorando el manejo del drenaje y contribuyendo al saneamiento de los ríos Becerra, Jalalpa y San Borja.

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Esta tercera etapa contempla la construcción de un muro de contención, la rehabilitación del colector marginal y la sustitución de la caja de drenaje, además del revestimiento y encauzamiento de 370 metros lineales de infraestructura hidráulica, con lo que se estabilizarán taludes, se reducirá el riesgo de desbordamientos y se protegerán las viviendas ubicadas junto al cauce.

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La intervención da continuidad a los trabajos iniciados durante 2025, cuando en el primer año de la administración del alcalde Javier López Casarín se ejecutó la segunda etapa de rehabilitación del colector, concluida en abril de 2026. Con el arranque de esta nueva fase, la inversión acumulada en ambas etapas supera los 100 millones de pesos.

Estos trabajos beneficiarán directamente a aproximadamente 30 mil habitantes de colonias como Jalalpa, Cañada, Desarrollo Urbano El Pirú y Olivar del Conde, al mejorar la infraestructura de drenaje y reducir la contaminación que actualmente llega al Río Becerra.

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De manera paralela, la Alcaldía y Segiagua han mantenido un diálogo permanente con las y los vecinos mediante sesiones informativas para dar seguimiento al desarrollo de la obra.

Además del Colector Marginal, Fábrica de Agua contempla la creación de un parque hídrico y un parque lineal de más de 11 mil metros cuadrados sobre el Río Becerra, así como estudios hidrológicos, levantamientos topográficos y tridimensionales, caracterización de aguas residuales, infraestructura para tratamiento y reúso del agua, restauración de barrancas y acciones de reforestación, consolidando un modelo integral de recuperación ambiental para la Ciudad de México.

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