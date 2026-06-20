Berlín.- Dos trenes de mercancías chocaron durante la noche en un puente ferroviario en Alemania y dos vagones se precipitaron a una carretera que pasa por debajo de la vía, reportaron autoridades. El incidente dejó por lo menos un fallecido.

La agencia noticiosa alemana dpa no identificó a la víctima del accidente ocurrido en la ciudad de Múnich. Por el momento se desconocía la causa de la colisión.

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Los vagones cayeron unos 5 metros (16 pies) desde el puente, informó dpa. La policía de Múnich indicó que la calle estaba cerrada e instó a los conductores a evitar la zona mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza.

De acuerdo con la agencia alemana, los vagones descarrilados no transportaban ninguna carga y no había ningún riesgo para la seguridad pública. Hasta el momento, no se han reportado más heridos en el accidente.

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