Un automovilista perdió la vida luego de impactar su vehículo contra la barrera de contención de concreto mientras circulaba sobre el Segundo Piso de Periférico, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad, lo que provocó el choque contra la estructura vial. Tras el impacto, el vehículo comenzó a incendiarse.

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Al lugar acudieron servicios de emergencia, quienes realizaron las labores para sofocar las llamas y posteriormente llevaron a cabo trabajos de remoción para liberar la vialidad.

El conductor quedó sin vida al interior del automóvil, por lo que la zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes y el retiro del vehículo.

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