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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRP) activó doble alerta por fuertes lluvias generalizadas en la Ciudad de México, para la noche de este viernes 19 de junio y la madrugada del sábado 20.
Por la persistencia de precipitaciones se activó alerta naranja para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.
En estas demarcaciones se esperan lluvias de entre 30 y 49 milímetros, desde las 22:50 horas y hasta las 01:00 del sábado.
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Para Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco se activó alerta amarilla, debido a que se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, en el mismo horario.
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