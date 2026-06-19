La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRP) activó doble alerta por fuertes lluvias generalizadas en la Ciudad de México, para la noche de este viernes 19 de junio y la madrugada del sábado 20.

Por la persistencia de precipitaciones se activó alerta naranja para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

En estas demarcaciones se esperan lluvias de entre 30 y 49 milímetros, desde las 22:50 horas y hasta las 01:00 del sábado.

Lee también CDMX proyecta arcoíris de la diversidad del Monumento a la Revolución al Zócalo; es un mensaje de tolerancia, convivencia y pluralidad: Brugada

Para Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco se activó alerta amarilla, debido a que se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, en el mismo horario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

js