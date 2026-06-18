Cuautitlán, Méx.- La alcaldesa Juana Carrillo Luna denunció que, producto de auditorías practicadas al último año del anterior gobierno, se detectó un posible daño al erario público por más de 400 millones de pesos.

En conferencia de prensa, la presidenta municipal, en compañía de asesores jurídicos, explicó que las auditorías hechas por la Contraloría Municipal y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), fueron implementadas en diversos rubros del ejercicio fiscal 2024, antes del inicio de su administración, en materia de obra pública y patrimonio.

Por estos hallazgos, el actual gobierno de Cuautitlán México ya inició denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, además de dar vista al Tribunal Especializado en Materia de Responsabilidades Administrativas y ante la Contraloría del Poder Legislativo; en esta última instancia en contra de servidores públicos de elección popular.

Hay 40 expedientes derivado de los trabajos del organismo interno de control municipal, que se instauraron contra servidores públicos de todos los niveles. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

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Del ejercicio de auditoría que realizó la Contraloría Municipal, detectaron un presunto daño a la hacienda pública por 147 millones 035 mil 240.11 pesos y de la auditoría que implementó el OSFEM, el monto del posible desvío es de 270 millones 226 mil 009.48 pesos, lo que en su conjunto alcanza los 417 millones 261 mil 249.59 pesos.

Hay 40 expedientes derivado de los trabajos del organismo interno de control municipal, que se instauraron contra servidores públicos de todos los niveles, entre los que existen posibilidades para fincar responsabilidades administrativas en un supuesto de faltas no graves, que derivarían en inhabilitaciones y hay dos expedientes que podrían ser clasificados como conductas graves que se pueden sancionar hasta con 20 años de inhabilitación, indicó el Contralor Municipal Miguel Cuate.

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“Encontramos un desaseo muy evidente y recurrente en el tema que tuvo que ver con obra pública, permisos para centros logísticos. Con situaciones de vialidades que ya ni siquiera existen o duraron 3 o 4 meses y todo eso es auditable. Y se está realizando ya una auditoría a las vialidades”, agregó la alcaldesa Juana Carrillo.

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Carrillo Luna sostuvo que el municipio registra finanzas sanas, sin embargo, hay rezago en materia vial y de infraestructura hidráulica, lo que atribuyó al presunto mal manejo de los recursos en el gobierno que le antecedió.

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“Si hubiesen tenido tantita responsabilidad y hubieran planeado obras, por lo menos en una ejecución de un tiempo prudente de 4 o 5 años, entonces hubiese sido menos la carga a quienes nos quedamos en la administración y tuvimos que empezar prácticamente de cero”, mencionó Juana Carrillo.

vr/cr