[Publicidad]
Durante la primera semana del FIFA Fan Fest en el Zócalo de la capital , la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) estimó una una derrama económica superior a los 322 millones 879 mil pesos,
A través de un comunicado, explicó que la aportación económica proviene principalmente por el consumo de alimentos y bebidas, así como por los servicios de hospedaje, transporte y entretenimiento.
En ese sentido, dijo que cada asistente realiza un gasto promedio de entre 560 y 1,150 pesos en alimentos y bebidas. Además, que se tiene un registro de asistencia promedio de 82 mil 400 personas por día.
Lee también Conoce a Atena, la nueva perrita de los binomios caninos de la SSC; sus habilidades serán empleadas para el Mundial 2026
El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, subrayó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad histórica para la economía capitalina, con una proyección global de derrama económica de 26 mil 280 millones de pesos.
"La Copa Mundial está generando beneficios importantes para sectores estratégicos como hospedaje, restaurantes, comercio en general, entretenimiento y movilidad. Sin embargo, es fundamental que la derrama llegue de manera equilibrada a las micro, pequeñas y medianas empresas, empresas familiares y comercios de barrio, que constituyen la base de la actividad comercial, particularmente ante altos costos operativos y las estrictas comisiones que los establecimientos mercantiles están enfrentando ", sostuvo.
[Publicidad]
Subrayó que la meta de la justa mundialista debe traducirse en prosperidad compartida, por lo que celebra los resultados obtenidos hasta ahora. Sin embargo, mencionó que las condiciones comerciales deberían permitir una participación más equitativa para los pequeños y microempresarios.
LL
[Publicidad]
Más información
Nación
FGR designa a Susana Aletxa Macías y Daniel Valdés nuevos fiscales en Colima y Zacatecas; estos son sus perfiles
Nación
IPN, entre las tres mejores universidades públicas de México; ranking QS 2027 evaluó a más de 8 mil escuelas a nivel mundial
Economía
Crece contratación de fianzas en México; infraestructura y servicios especializados impulsan demanda
Estados
Gasolineros de Oaxaca continúan en la incertidumbre por toma de terminal de Pemex; se registran 15 estaciones sin combustible este jueves
Fútbol
¡Todo le pasa! Le niegan visa para entrar a Canadá a Elye Wahi
Historias
Osvaldo Rigz se somete a ritual espiritual de Yamarash para atraer nuevas oportunidades
Deportes
Escándalo en el box: Alejandra Gaxiola acusa a Jaime Munguía de prohibirle ver a sus hijos
Sexualidad
¿Es normal sentir cólicos después de darme unos guitarrazos?