Durante la primera semana del FIFA Fan Fest en el Zócalo de la capital , la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) estimó una una derrama económica superior a los 322 millones 879 mil pesos,

A través de un comunicado, explicó que la aportación económica proviene principalmente por el consumo de alimentos y bebidas, así como por los servicios de hospedaje, transporte y entretenimiento.

En ese sentido, dijo que cada asistente realiza un gasto promedio de entre 560 y 1,150 pesos en alimentos y bebidas. Además, que se tiene un registro de asistencia promedio de 82 mil 400 personas por día.

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El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, subrayó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad histórica para la economía capitalina, con una proyección global de derrama económica de 26 mil 280 millones de pesos.

"La Copa Mundial está generando beneficios importantes para sectores estratégicos como hospedaje, restaurantes, comercio en general, entretenimiento y movilidad. Sin embargo, es fundamental que la derrama llegue de manera equilibrada a las micro, pequeñas y medianas empresas, empresas familiares y comercios de barrio, que constituyen la base de la actividad comercial, particularmente ante altos costos operativos y las estrictas comisiones que los establecimientos mercantiles están enfrentando ", sostuvo.

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Subrayó que la meta de la justa mundialista debe traducirse en prosperidad compartida, por lo que celebra los resultados obtenidos hasta ahora. Sin embargo, mencionó que las condiciones comerciales deberían permitir una participación más equitativa para los pequeños y microempresarios.

LL