Metrópoli | 18-06-26 | 11:44 | Actualizada | 18-06-26 | 11:44 |

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México () presentó a la nueva integrante de los , Atena.

Por medio de su cuenta de X, la SSC informó que el trabajo del binomio contribuirá a reforzar la seguridad en eventos de gran afluencia.

Destacó que las habilidades de Atena serán empleadas en eventos como la que se vive actualmente en la Ciudad de México.

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De acuerdo con la descripción de la Secretaría, Atena cuenta con habilidades de .

  • Atena destaca por su agilidad, disciplina y capacidad de aprendizaje en la identificación de riesgos.
  • Permite anticipar amenazas y actuar con eficiencia en vigilancia y resguardo.
  • Fortalece las acciones preventivas para entornos seguros.

mahc/LL

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