Luego de las celebraciones en el Ángel de la Independencia y el Zócalo por el triunfo de la selección mexicana sobre Corea del Sur, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) implementó un dispositivo de atención y limpieza en ambos puntos.

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La alta afluencia de personas registrada generó una importante cantidad de basura y requirió labores de atención en jardineras y áreas verdes, principalmente en Paseo de la Reforma y sus alrededores, por lo que brigadas realizan trabajos de barrido manual, recolección de residuos, lavado de superficies y jardinería.

Foto: Especial

Entre las acciones realizadas durante la noche de ayer y las programadas para este día, se estima el retiro de alrededor de 40 toneladas de basura, en el Zócalo capitalino, calles del Centro Histórico y el Ángel de la Independencia.

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En estas labores participan 360 trabajadores de distintas áreas de la Secretaría, apoyados con 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa con capacidad de 10 mil litros de agua, para restablecer las condiciones de limpieza y conservación de los espacios públicos.

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Foto: Especial

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