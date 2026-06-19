El intenso sol de la mañana y la lluvia de la tarde no fueron impedimentos para que miles de aficionados abarrotaran el FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México, las calles del primer cuadro del Centro Histórico, hasta el Ángel de la Independencia para ver jugar a la Selección Nacional contra Corea.

Algunos llegaron al Zócalo desde las cinco de la mañana, otros lo hicieron unas horas antes de las 19:00, cuando se dio el silbatazo inicial.

“Nos vamos a quedar aquí a ver el juego y después al Ángel [de la Independencia] a celebrar el triunfo de México”, comentó Jhonnatan, quien llegó desde las dos de la tarde con sus amigos desde Nezahualcóyotl, Estado de México.

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Dos horas antes del arranque del partido comenzó a nutrirse el río de playeras verdes sobre 20 de Noviembre. Entonces se informó que el Zócalo estaba lleno, por lo que en algunos puntos se registraron aglomeraciones. Otros optaron por quedarse en las pantallas que se instalaron en calles como Juárez, Pino Suárez y 5 de Mayo.

“Ya no hay acceso, nos dicen que no hay entrada, pero vamos a buscar otro lado. Se me hace una falta de respeto que no nos dejen entrar. Ya había visto que había gente desde las 09:00 horas, pero tenemos cosas que hacer. Llegamos desde hace tres días, pero esperamos verlo”, expresó Paul, de Monterrey.

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Lucas de Barril, originario de São Paulo, Brasil, quien aprovechó su visita a la CDMX para sumarse al ambiente futbolero, se quedó frente a la pantalla instalada en el Palacio de Bellas Artes. “Es increíble ver cómo el futbol reúne a personas de tantos países. Yo creo que los latinos vivimos el futbol y es parte de nuestro corazón”, expresó.

La fiebre mundialista también llegó a los comerciantes, quienes reportaron que sus ventas se triplicaron.