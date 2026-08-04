Por más de tres décadas Fabián Robles ha interpretado hombres dominados por la ambición, la traición o el hambre de poder y, lejos de verlos como los simples “malos” de la historia, el actor considera que el público conecta con ellos porque, más que los héroes, reflejan emociones cercanas a la cotidianidad.

Ahora, en El renacer de Luna, vuelve a ponerse del lado de los personajes moralmente ambiguos con Jacobo "Boco" Conrado Cadena Montoya, un hombre que no comienza como el gran antagonista, sino como alguien que toma decisiones cuestionables al dejarse influenciar por quienes lo rodean y para él, precisamente ahí radica el atractivo del personaje.

“La raya entre manipular e influir es muy complicada. Todos tenemos intenciones, deseos, planes y pensar que todas nuestras relaciones existen únicamente para complacer a los demás sería muy ingenuo. Además, la manipulación no siempre tiene una connotación negativa. Alguien que te ayuda a salir de una adicción, que te acompaña a resolver un problema psicológico también está influyendo en ti, también te está manipulando, pero para bien”, dice el histrión.

La historia sigue a Luna Arteaga, una joven que estudia música en Los Ángeles y que sueña con convertirse en cantante. Su vida cambia cuando regresa a México en medio de una crisis familiar, de salud y económica.

De victimario a víctima

Fabian Robles reconoce que él mismo ha sido víctima de personas que se aprovecharon de su confianza.

“Siempre me creo todo y muchas veces termino siendo engañado. De pronto digo: ‘Otra vez me la hicieron’. Alguien te promete venderte un coche y desaparece; otro te asegura que te va a cambiar la vida con un curso. Todo intenta convencerte de algo. Un refresco te promete ser la chispa de la vida y luego dices: ‘La única chispa fue la diabetes’”, comparte.

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Para el actor de 52 años, esa complejidad explica también por qué, históricamente, los antagonistas suelen convertirse en los personajes favoritos del público.

“Los villanos muestran contradicciones, inseguridades, relaciones tóxicas, decisiones equivocadas. Eso sí existe en la vida diaria y por eso la gente se identifica con ellos”, comenta.

Con una carrera iniciada en 1994, Robles ha sido testigo de la transformación de la televisión frente a las plataformas digitales. Sin embargo, considera que la esencia de las historias permanece intacta.

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“Creo que la forma de contar no ha cambiado; lo que cambió fue la manera de consumirlas. Hoy todo es mucho más rápido y personalizado. La comida llega hasta donde estás, la música ya no la compras en un disco completo. Lo mismo pasa con las series y telenovelas. Al final seguimos viendo melodramas y comedias”.

Fabián Robles mira su permanencia en la industria como una responsabilidad con el público que lo ha acompañado por más de 30 años.

El renacer de Luna se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por Las Estrellas. También está disponible a través de la plataforma ViX.

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