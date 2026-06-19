El Gobierno de la Ciudad de México erogó 135 millones de pesos por los derechos de transmisión de los partidos de la Copa del Mundo en los 18 festivales futboleros habilitados en las 16 alcaldías, mismos que serán restituidos por más de 30 empresas a través de patrocinios.

Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar la alianza que hizo la administración local con distintas marcas y empresas para “sacar el Mundial” del estadio, con el fin de que la población pudiera vivirlo sin costo alguno al erario ni a la ciudadanía.

“Los derechos de transmisión de los 18 festivales futboleros que organizamos durante el Mundial no le costarán un solo peso al presupuesto público de la Ciudad, y quiero expresar un sincero reconocimiento a las más de 30 empresas que hoy se suman a este esfuerzo colectivo”, dijo.

El acuerdo “significa una aportación de al menos 135 millones de pesos del costo total de los derechos de transmisión de los partidos del Mundial. Estos 135 millones serán reintegrados por los patrocinadores al Gobierno de la Ciudad de México”.

Brugada Molina precisó que cada patrocinador aportará de distintas maneras: recursos, logística, apoyos en especie, equipos, entre otros.

Lee también 170 mil personas asisten al Fan Fest del Zócalo y calles del Centro Histórico por partido México vs Corea; "así se disfruta el futbol": Brugada

[Publicidad]

Desde el Festival Futbolero del parque La Bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que se hizo una inversión de 180 millones de pesos para los festivales, de los cuales 135 millones corresponden a los derechos de transmisión, que serán “restituidos a la Ciudad mediante las aportaciones”, y precisó que es un “modelo de aportación” y no una contraprestación.

“Además de las aportaciones que estamos recibiendo de recursos, estamos teniendo aportaciones que son en especie; aportaciones que son, digamos, para la gente, para que se lleven algo de los festivales”, explicó.

Entre las empresas participantes están VISA, Banco Plata, Host City, Televisa, Broxel, OCESA, Rappi México, Banco Multiva, MetLife, Uber México, Story, Shein, Clip, Parque Aztlán, Porrúa, Nonocard, Grupo Camino Real, Adidas México, Google Cloud, Sport City Trader, La Comer, Galletas María, Easy Vestel, Electrolit, Steren, Confío, HSBC, Tuny, la Barra Interamericana de Abogados, entre otras.

[Publicidad]

Guillermo de la Mora, de Host City, afirmó que esto es “una muestra” de lo que se puede hacer cuando los tres niveles del gobierno trabajan en conjunto con las empresas.

Anteriormente EL UNIVERSAL solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia conocer el costo de estos derechos. Sin embargo, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas respondió que la autoridad competente para atender dicha solicitud era la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.