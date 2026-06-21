Como parte de las obras del plan integral para mitigar lluvias, los tanques tormenta estarán listos a mediados de julio, mientras que el colector República Federal, entre agosto y septiembre, informó el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández.

Durante la entrega de obras de rehabilitación en el Vaso Regulador El Salado, refirió que estos trabajos son muy grandes, por lo que le pidió paciencia a los vecinos de la zona y transeúntes de la Calzada Zaragoza.

“Como la temporada de lluvias se nos adelantó, empezó a mediados de abril, por eso hemos tenido algunas situaciones, pero estamos redoblando esfuerzos. Aquí ya se está trabajando 24 horas al día; se llegó a un acuerdo con los vecinos para poder estar trabajando incluso en las noches y acabarlo lo antes posible”, apuntó.

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Colector República Federal

El secretario local explicó que, además del nuevo colector Teotongo, en el vaso regulador El Salado habrá una interconexión con el colector República Federal, el cual tiene menos de un kilómetro y medio de longitud y está construyendo el gobierno de la capital.

Agregó que con ello se va a recolectar el agua pluvial y se pasará por debajo de la avenida Zaragoza a una profundidad de seis metros. “Son obras muy grandes que tenemos que hacer con mucho cuidado, porque por ahí va el Metro (línea 1), entonces es muy delicado”, acotó.

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Los tanques tormenta

Esparza Hernández abundó que en esa misma avenida están en construcción los nuevos tanques tormenta, los cuales van a servir cuando lleguen los picos de lluvia y el agua se almacene en estos depósitos de manera provisional, para evitar inundaciones.

Refirió que posteriormente los tanques tormenta se conectarán al nuevo colector de República Federal para traer esa agua al vaso regulador El Salado.

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“Actualmente, esta planta de bombeo tiene una capacidad de 2.5 metros cúbicos por segundo y se va a incrementar a 8 metros cúbicos por segundo; y esa agua se va a meter al emisor Oriente-Oriente, que va por Avenida Texcoco, que es parte del drenaje profundo”, subrayó.

Finalmente, explicó que la rehabilitación de El Salado va de la mano de las obras como el nuevo colector Teotongo, el nuevo colector de República Federal, los nuevos tanques tormenta.

mahc/LL