El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la Línea 2 opera con servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambas direcciones pero tiene 2 estaciones cerradas.

A través de sus redes sociales, indicó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano permanecen cerradas, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias en dichos puntos.

Como alternativas para llegar a la zona centro de la Ciudad de México, recomendó utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende, de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes, de la Línea 8.

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