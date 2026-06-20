Al término del partido de futbol de Colombia vs Uzbekistán, un aficionado colombiano logró recuperar su documentación oficial, luego de una intervención del director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, quien se encontraba en la terminal Tasqueña para supervisar la operación de los trenes en el retorno de los asistentes al estadio mundialista.

Una usuaria mexicana refirió que encontró la documentación en la estación, cerca de la medianoche del miércoles pasado, y de forma inmediata la entregó a Rubalcava Suárez, quien se encontraba en el andén para coordinar el abordaje de usuarios al tren.

El titular del Metro, con personal de transportación y seguridad institucional, abordó los vagones dando aviso de la documentación y mostrándola, hasta que un ciudadano colombiano acreditó la propiedad.

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El colombiano agradeció la atención y aceptó compartir un testimonial en video, en el que resaltó “Viva Colombia, viva México”, al tiempo que otro de sus connacionales apuntó: “México es lo mejor”.

“El Metro agradeció la intervención de la usuaria, quien encontró la documentación e hizo lo posible para devolverla a su propietario”, concluyó Rubalcava.

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