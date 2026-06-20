[Publicidad]
Al término del partido de futbol de Colombia vs Uzbekistán, un aficionado colombiano logró recuperar su documentación oficial, luego de una intervención del director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, quien se encontraba en la terminal Tasqueña para supervisar la operación de los trenes en el retorno de los asistentes al estadio mundialista.
Una usuaria mexicana refirió que encontró la documentación en la estación, cerca de la medianoche del miércoles pasado, y de forma inmediata la entregó a Rubalcava Suárez, quien se encontraba en el andén para coordinar el abordaje de usuarios al tren.
El titular del Metro, con personal de transportación y seguridad institucional, abordó los vagones dando aviso de la documentación y mostrándola, hasta que un ciudadano colombiano acreditó la propiedad.
Lee también Narco, la enfermedad compartida de México y Colombia: analistas; ven una oportunidad perdida
El colombiano agradeció la atención y aceptó compartir un testimonial en video, en el que resaltó “Viva Colombia, viva México”, al tiempo que otro de sus connacionales apuntó: “México es lo mejor”.
“El Metro agradeció la intervención de la usuaria, quien encontró la documentación e hizo lo posible para devolverla a su propietario”, concluyó Rubalcava.
[Publicidad]
ss
[Publicidad]
Más información
Estados
Presidente de Hermosillo llama a construir un Sonora "más fuerte"; destaca participación ciudadana
Cultura
El último adiós a David Hockney: solo su pareja y un familiar acudieron al funeral
Universal Deportes
Ecuador vs Curazao Mundial 2026 Sigue aquí el MINUTO A MINUTO del partido
Metrópoli
Pese a señalamientos en su contra, Nancy Nápoles propone ante Cabildo de Tenancingo auditar su administración; busca transparentar recursos, dice
Al día
Perdió sus documentos tras Colombia vs Uzbekistán y así los recuperó en el Metro CDMX
Al día
El SAT ya investiga al Pato Merlín y las cuentas de su familia, Salinas Pliego lo invitó al estadio
La Roja
¡Terror en Plaza Garibaldi! Riña en cantina termina en asesinato a balazos
La Roja
Colapsa techo en Hipódromo Condesa, una mujer resultó herida y su hijo murió